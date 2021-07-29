"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент

В четверг, 29 июля, руководство партии "Голос" организовало съезд политсилы в Киеве, однако следствием таких действий стал выход из партии ряда народных депутатов.

История с расколом "Голоса" длится не первый месяц, попавшие в опалу нардепы обвиняют руководство во главе с Кирой Рудик в узурпации власти и требуют честного съезда. Утром нардепы Александра Устинова, Соломия Бобровская и другие опубликовали заявления о выходе из партии. В качестве аргументации депутаты выступили с обвинениями в адрес руководства партии.

"Оно (руководство - Авт.) проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде. Даже право присутствовать на мероприятиях партии у членов "Голоса" пытаются отнять. Уже на этом съезде по решению руководства только 3 представителя согласованных", - написала в Facebook Александра Устинова.

Сам съезд проходил фактически в условиях секретности, попасть прессе внутрь так и не удалось, а само место не разглашалось. Наш корреспондент Яну Доброносов разыскал место встречи Киры Рудик с партийцами, однако возле входа в Офис он увидел лишь недовольных партийцев "Голоса" из числа оппозиции.

На 15:30 назначена пресс-конференция по итогам съезда. Стоит отметить, что нардепы от "Голоса" не первый месяц говорят о необходимости съезда и требуют избрания нового руководства. Изначально эти разговоры обострились после выхода из политсилы Сергея Притулы, а весной ситуация в "Голосе" снова вернулась на передовицы отечественной прессы. Все из-за внутреннего конфликта и окончательного раскола парламентской фракции из 20 нардепов в пропорции 10 на 10. Группу недовольных действиями руководства возглавил Ярослав Юрчишин. Причиной тогдашнего раскола формально называли наказание членам фракции за якобы нарушения партийной дисциплины, однако очевидно, что разногласий было гораздо больше.

Ходили слухи, что вышедший из "Голоса" Сергей Притула планирует создать собственный проект и подтянуть туда группу соратников из числа нынешних нардепов, однако дальше слухов процесс пока не пошел.

Сейчас можно смело сказать, что проект "Голос" фактически похоронен, но наблюдать за последними событиями весьма интересно. To be continued...