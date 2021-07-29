Скачать
Четверг, 29.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Парковка в Киеве теперь роскошь – за год цены взлетели втрое, платить придется даже за стоянку у жилых домов
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Атака на "Новую почту": в Киеве и Одессе прогремели взрывы, момент попал на видео
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию
Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент

"Голос" устроил "секретный" съезд партии, но обернулось все в очередной скандал: что известно на данный момент
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 июля, руководство партии "Голос" организовало съезд политсилы в Киеве, однако следствием таких действий стал выход из партии ряда народных депутатов.

История с расколом "Голоса" длится не первый месяц, попавшие в опалу нардепы обвиняют руководство во главе с Кирой Рудик в узурпации власти и требуют честного съезда. Утром нардепы Александра Устинова, Соломия Бобровская и другие опубликовали заявления о выходе из партии. В качестве аргументации депутаты выступили с обвинениями в адрес руководства партии.

"Оно (руководство - Авт.) проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде. Даже право присутствовать на мероприятиях партии у членов "Голоса" пытаются отнять. Уже на этом съезде по решению руководства только 3 представителя согласованных", - написала в Facebook Александра Устинова.

Заявление Александры Устиновой о выходе из партии Голос

Сам съезд проходил фактически в условиях секретности, попасть прессе внутрь так и не удалось, а само место не разглашалось. Наш корреспондент Яну Доброносов разыскал место встречи Киры Рудик с партийцами, однако возле входа в Офис он увидел лишь недовольных партийцев "Голоса" из числа оппозиции.

 

На 15:30 назначена пресс-конференция по итогам съезда. Стоит отметить, что нардепы от "Голоса" не первый месяц говорят о необходимости съезда и требуют избрания нового руководства. Изначально эти разговоры обострились после выхода из политсилы Сергея Притулы, а весной ситуация в "Голосе" снова вернулась на передовицы отечественной прессы. Все из-за внутреннего конфликта и окончательного раскола парламентской фракции из 20 нардепов в пропорции 10 на 10. Группу недовольных действиями руководства возглавил Ярослав Юрчишин. Причиной тогдашнего раскола формально называли наказание членам фракции за якобы нарушения партийной дисциплины, однако очевидно, что разногласий было гораздо больше.

Ходили слухи, что вышедший из "Голоса" Сергей Притула планирует создать собственный проект и подтянуть туда группу соратников из числа нынешних нардепов, однако дальше слухов процесс пока не пошел.
Сейчас можно смело сказать, что проект "Голос" фактически похоронен, но наблюдать за последними событиями весьма интересно. To be continued...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
Просмотры: 193

Все по теме:

Голос, Кира Рудик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закроют как Северную Корею" - в Сети раскритиковали заявление Арахамии про Будапештский меморандум
02 Погибшего Игоря Табанюка в Коломые уважали, но у аэродрома возникли проблемы с арендой земли
03 "Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
04 "Успели выбежать на улицу": в доме, на который рухнул самолет близ Коломыи, находились мама с детьми
05 "Проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни": Комаров обратился к властям после авиакатастрофы на Коломыи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине
Такого количества новых случаев не фиксировали более месяца - свежие данные по COVID-19 в Украине
Американские сенаторы требуют от администрации Байдена ввести санкции против &quot;Северного потока-2&quot;
Американские сенаторы требуют от администрации Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
В полиции рассказали, как бороться против жестокого обращения с животными
Двух доз против &quot;Дельты&quot; недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Двух доз против "Дельты" недостаточно? В Pfizer раскрыли детали нового исследования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь