Раскол в "Голосе" - депутаты покидают партию и заявляют про узурпацию власти Кирой Рудик

Народные депутаты партии "Голос" недовольны руководством партии и написали заявления на выход из нее. В частности, про свой уход сообщили Соломия Бобровская и Александра Устинова, которая раньше говорила о расколе в партии и создании нового объединения депутатов.

В своем заявлении про выход из партии Устинова отметила, что причина - узурпация власти главой "Голоса" Кирой Рудик и систематическое нарушение избирательных обещаний. Фото своего заявления она опубликовала в Фейсбуке.

В общем посте нардепы также заявили, что Рудик создает препятствия для активных партийцев в участии на съезде и "в ручном режиме" назначает приближенных на посты руководителей в областях.

Также о своем желании выйти из партии заявила Ольга Стефанишина. Причем заявление она написала на клочке туалетной бумаги.

(Фото: Ольга Стефанишина)

В подтверждение своих слов народные депутатки опубликовали карту, где показано, что 75% партийцев 2 недели назад требовали поменять руководство.

(Фото: Александра Устинова)

В случае выхода депутаток из партии им придется сложить мандаты, поскольку Конституция Украины напрямую связывает их с партией, по спискам которой избирался нардеп.

Также это приведет к развалу фракции "Голоса" в Верховной раде, она будет насчитывать менее 20 депутатов.

После раскола партии 16 июня эксперты проанализировали будущее объединения на политической карте Украины. Команды не будет - уверены специалисты.