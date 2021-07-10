Из политики ушел, но осадочек остался: как Вакарчук провалился с концертом на "Атласе" в Киеве

Сложно преувеличить в целом роль Святослава Вакарчука в украинской культуре - за десятки лет на сцене он стал своеобразным символом свободы и независимости, собрав миллионы поклонников. Именно они и дали ему с партией "Голос" хороший кредит доверия как "новым лицам", поверив, что они на самом деле могут изменить Украину.

На деле же в этот раз Вакарчук продержался в политике всего девять месяцев, которые ознаменовались в основном непродуманными резкими заявлениями, парочкой скандалов и выступлений в Беларуси. "В большей мере наша задача осуществилась", - пытался он сохранить лицо перед уходом, рассуждая, что при его помощи в парламент попали два десятка нардепов из числа "новых лиц".

Но прежнего отношения украинцев уже не вернуть, что наглядно показал первый за долгое время концерт "Океана Эльзы", состоявшийся на фестивале Atlas Weekend в Киеве 9 июля.

Десятки человек заняли место под самой сценой ещё за час до выступления, и в общей толпе было заметно довольно много преданных фанатов: кричащих, танцующих, от всего сердца отдающихся музыке. Но таких осталось не так уж и много.

Основная масса людей пришла на ОЭ скорее отдать дань былой популярности группы, - многие переминались с ноги на ногу, рассредоточились по обочинам, уселись на пригорок, кушали и общались, используя концерт как знакомый фон.

Слова все знают с юных лет, местами даже подпевают, но ничего не торкает в груди, нет былого чувства общности и восторга от концерта.

Славик это тоже чувствует, сначала просто просит махать руками, потом с нотками обиды шутит, мол, надо было разослать инструкцию, как ходить на концерты ОЭ, чтобы все успели подготовиться, сходить в зал, и быть активнее.

Он честно отдается выступлению, прыгает так, что через первые же несколько песен снимает рубашку, вскоре накинув вместо нее на плечи сине-жёлтый флаг.

"Україна! Україна! Україна!", - скандирует он, но на все его попытки расшевелить публику реагирует лишь тот отряд верных фанатов в самом центре толпы перед сценой.

"Будто бы учитель распинается, и вот-вот скажет задним партам не шуметь", - комментирует происходящее парень неподалеку.

"Лучше бы дважды ДахаБраха выступили (их концерт был ровно перед "Океаном Эльзы" на другой сцене), а так всё настроение испортилось", - обсуждает компания на фудкорте.

Итого, политика из Вакарчука снова не получилось, но в этот раз это всерьез ударило и по его авторитету как музыканта. Возможно, расположение людей удалось бы вернуть полным переключением на творчество и новый альбом, но только время покажет, какой путь выберет сам Святослав.

Также интересно будет посмотреть, сколько человек придёт послушать его следующее выступление на Zaxidfest в конце августа; на том фестивале будет больше жителей западных областей Украины, где много фанатов ОЭ. Так ли они их поддерживают до сих пор?

Фото - страница ОЭ в Facebook, видео - Лера Куценко, "Телеграф".

Как сообщалось, 8 июля известный российский певец Валерий Меладзе выступил в Киеве на музыкальном фестивале Atlas Weekend. его выступление вызвало неоднозначную реакцию у украинцев.