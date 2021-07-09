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Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)

Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)
10:31 Сегодня Телеграф

В четверг, 8 июля, известный российский певец Валерий Меладзе выступил в Киеве на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который продлится до 11 июля.

Как передает корреспондент "Телеграфа", музыкант часто пропускал строчки своих хитов, чтобы за него пела остальная публика. 

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Вместе с Меладзе на сцене Atlas Weekend выступил новый состав женской поп-группы "ВИА Гра". Вместе артисты исполнили песни "Сто шагов назад" и "Океан и три реки".

Стоить отметить, что на популярном фестивале присутствовало много молодежи и все они подпевали Меладзе. А вот в сети гость из России вызвал совсем недружелюбные реакции. Напомним, что еще до начала фестиваля многие поклонники фестиваля были крайне возмущены участием российского хедлайнера. А недавно украинская певица Оля Полякова в видеообращении спросила у Валерия Меладзе, когда тот определится, чей Крым и даст четкий ответ относительно агрессии РФ.

 
 
 
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В интервью Ксении Собчак 56-летний артист рассказал, что он очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Валерий Меладзе выступил на частной вечеринке у старшего сына непризнанного президента Беларуси Лукашенко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Фестивали, Меладзе, Atlas Weekend, Atlas Weekend-2021.
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