Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)

В четверг, 8 июля, известный российский певец Валерий Меладзе выступил в Киеве на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который продлится до 11 июля.

Как передает корреспондент "Телеграфа", музыкант часто пропускал строчки своих хитов, чтобы за него пела остальная публика.

Вместе с Меладзе на сцене Atlas Weekend выступил новый состав женской поп-группы "ВИА Гра". Вместе артисты исполнили песни "Сто шагов назад" и "Океан и три реки".

Стоить отметить, что на популярном фестивале присутствовало много молодежи и все они подпевали Меладзе. А вот в сети гость из России вызвал совсем недружелюбные реакции. Напомним, что еще до начала фестиваля многие поклонники фестиваля были крайне возмущены участием российского хедлайнера. А недавно украинская певица Оля Полякова в видеообращении спросила у Валерия Меладзе, когда тот определится, чей Крым и даст четкий ответ относительно агрессии РФ.

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В интервью Ксении Собчак 56-летний артист рассказал, что он очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась между Украиной и Россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Валерий Меладзе выступил на частной вечеринке у старшего сына непризнанного президента Беларуси Лукашенко.