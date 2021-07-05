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Валерий Меладзе высказался об отношениях между Украиной, Грузией и Россией: "Мое сердце разрывается"

Валерий Меладзе высказался об отношениях между Украиной, Грузией и Россией: "Мое сердце разрывается"
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярный певец Валерий Меладзе, который ранее в шестой раз стал отцом, стал гостем программы Ксении Собчак "Осторожно, Собчак". Во время интервью Собчак подняла тему Украины и межнациональных отношениях с Россией и Грузией.  

У Валерия Меладзе есть грузинский паспорт, так как он родился и рос в Грузии, учился он в Украине, ну а карьеру уже построил в России. Исполнитель отмечает, что ему очень близки и он очень любит эти три страны.

"Мое сердце разрывается, я очень страдаю от того, что такие дурацкие, абсолютно надуманные разногласия между странами", - отмечает артист. 

Также, Валерий отметил, что в Украине у него очень много друзей и поклонников, и когда он приезжает, он не видит той ненависти о которой постоянно говорят.

 Напомним, что Валерий Меладзе стал одним из хедлайнеров музыкального фестиваля в Киеве - Atlas Weekend 2021. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Ксения Собчак, Меладзе, Певец.
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