"Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес

5 июля популярный исполнитель Валерий Меладзе дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором прокомментировал секс-скандал с его братом, композитором и продюсером Константином Меладзе. Артист уверяет, что все эти заявления - лишь выдумка.

Помимо этого, Валерий пристыдил украинскую певицу Олю Полякову, назвав ее фриком.

На своей странице в Инстаграм украинская исполнительница не могла не отреагировать на критику в свой адрес и записала видеообращение к Меладзе. Полякова задала "благородному грузинскому мужчине", как она его иронично называла, несколько вопросов, на которые он всегда избегает давать ответы.

Помимо этого Оля назвала Меладзе - Фигаро, "который и здесь, и там, и вашим, и нашим".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее, "Телеграф" писал, что Валерий Меладзе рассказал, как относится к Украине.