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"Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес

"Сильно пригорело?": Оля Полякова отреагировала на критику Меладзе в свой адрес
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 июля популярный исполнитель Валерий Меладзе дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором прокомментировал секс-скандал с его братом, композитором и продюсером Константином Меладзе. Артист уверяет, что все эти заявления - лишь выдумка. 

Помимо этого, Валерий пристыдил украинскую певицу Олю Полякову, назвав ее фриком. 

На своей странице в Инстаграм украинская исполнительница не могла не отреагировать на критику в свой адрес и записала видеообращение к Меладзе. Полякова задала "благородному грузинскому мужчине", как она его иронично называла, несколько вопросов, на которые он всегда избегает давать ответы. 

Помимо этого Оля назвала Меладзе - Фигаро, "который и здесь, и там, и вашим, и нашим". 

 
 
 
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее, "Телеграф" писал, что Валерий Меладзе рассказал, как относится к Украине.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 209

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Скандал, Меладзе, Константин Меладзе, Оля Полякова.
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