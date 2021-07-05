"Это фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе сравнил Олю Полякову с Сергеем Зверевым

В мае известный продюсер Константин Меладзе оказался в центре секс-скандала. 42-летняя певица Ани Лорак заявила, что продюсер приставал к ней. Позже в харассменте Меладзе обвинила и Оля Полякова.

5 июля на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" вышло новое интервью, гостем которого стал певец Валерий Меладзе. Исполнитель вступился за своего брата, отметив, что он никогда не мог бы такого сделать, так как по своей натуре он скромный и интеллигентный.

И если об Ани Лорак артист еще говорил "культурно", то, чтобы описать Олю Полякову, он не подбирал слов. Более того, Валерий пристыдил украинскую певицу, назвав ее фриком и сравнил с российским шоуменом Сергеем Зверевым.

"Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев" - говорит Меладзе.

Ранее, "Телеграф" писал, что Валерий Меладзе рассказал, как относится к Украине.