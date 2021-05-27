"А Басков и Михалов будут?": сеть возмущена, что новым хедлайнером Atlas Weekend 2021 стал Меладзе

Коронавирус в 2020 году изменил планы многих поклонников одного из самых популярных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Из-за пандемии фестиваль был отменен. Однако в 2021 году организаторы все же решили провести его в новом формате и с новым лайнапом, соблюдая все карантинные нормы.

Обновленный Atlas Weekend Friends Edition пройдет с 5 по 11 июля 2021 года на ВДНГ в Киеве. Ранее, организаторы уже объявили первых участников, а теперь продолжают рассказывать о новых хедлайнерах фестиваля.

Итак, на сцене Atlas Weekend 5 та 6 июля впервые появится украинская певица Тина Кароль с грандиозным cyber show.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

Однако больше отзывов, причем как позитивных так и негативных, пришлось на другого хедлайнера - российского исполнителя Валерия Меладзе, который выступит на фестивале 8 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

Отметим, что некоторые "фестивальщики" заявили, что собираются вернуть билеты и не приходить на фестиваль.

Ранее, "Телеграф" писал, что стало известно, когда и где пройдет детское "Евровидение 2021".