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"А Басков и Михалов будут?": сеть возмущена, что новым хедлайнером Atlas Weekend 2021 стал Меладзе

"А Басков и Михалов будут?": сеть возмущена, что новым хедлайнером Atlas Weekend 2021 стал Меладзе
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Коронавирус в 2020 году изменил планы многих поклонников одного из самых популярных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Из-за пандемии фестиваль был отменен. Однако в 2021 году организаторы все же решили провести его в новом формате и с новым лайнапом, соблюдая все карантинные нормы. 

Обновленный Atlas Weekend Friends Edition пройдет с 5 по 11 июля 2021 года на ВДНГ в Киеве. Ранее, организаторы уже объявили первых участников, а теперь продолжают рассказывать о новых хедлайнерах фестиваля. 

Итак, на сцене Atlas Weekend 5 та 6 июля впервые появится украинская певица Тина Кароль с грандиозным cyber show. 

 
 
 
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Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

Однако больше отзывов, причем как позитивных так и негативных, пришлось на другого хедлайнера - российского исполнителя Валерия Меладзе, который выступит на фестивале 8 июля.

 
 
 
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Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

Отметим, что некоторые "фестивальщики" заявили, что собираются вернуть билеты и не приходить на фестиваль.

Ранее, "Телеграф" писал, что стало известно, когда и где пройдет детское "Евровидение 2021".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Фестиваль, Музыка, Тина Кароль, Меладзе, Atlas Weekend.
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