Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина

Новости культуры:Организаторы решили перенести фестиваль на следующий год.

Организаторы фестиваля Atlas Weekend объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице фестиваля.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса, которая продолжается в мире.

"Мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем организаторы объявили даты Atlas Weekend 2021. В следующем году фест состоится 6-11 июля. Все билеты, купленные на AW2020, останутся в силе. При желании их можно будет вернуть и получить обратно деньги.