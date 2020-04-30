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Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина

Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
12:11 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Организаторы решили перенести фестиваль на следующий год.

Организаторы фестиваля Atlas Weekend объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Сообщение об этом появилось на Facebook-странице фестиваля.

Причиной переноса стала пандемия коронавируса, которая продолжается в мире.

"Мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем организаторы объявили даты Atlas Weekend 2021. В следующем году фест состоится 6-11 июля. Все билеты, купленные на AW2020, останутся в силе. При желании их можно будет вернуть и получить обратно деньги.

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Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Музыка, Отмена, Atlas Weekend.
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