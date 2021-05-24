"Давайте представим вместе!": стало известно, когда и где пройдет детское "Евровидение 2021"

22 мая прогремело "взрослое" Евровидение 2021, победителем которого стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" . Теперь можно готовится и к "детской версии" песенного конкурса.

На сайте Евровидения Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2021 году конкурс состоится 19 декабря. Так как победительницей конкурса в 2020 году стала представительница Франции - Valentina, то понятно, что Париж стал официальным городом-организатором.

Мероприятие состоится в концертном зале "La Seine Musicale", расположенном на острове Сегин на реке Сена.

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Слоган конкурса - "Представь ("Imagine"). Его выбрали, чтобы отметить, что воображение - это игровая площадка для построения лучшего мира. Также, стоит отметить, что песня-победительница 2020 года называлась "Imagine".

Ранее, "Телеграф" писал, что после финала "Евровидения 2021" в сети прошла волна недовольства голосованием жюри за Go-A из Украины. Зрители отметили, что на результаты голосования жюри очень влияет политическая ситуация.