Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС
Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"

"Давайте представим вместе!": стало известно, когда и где пройдет детское "Евровидение 2021"

"Давайте представим вместе!": стало известно, когда и где пройдет детское "Евровидение 2021"
07:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 мая прогремело "взрослое" Евровидение 2021, победителем которого стала итальянская группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" . Теперь можно готовится и к "детской версии" песенного конкурса.

На сайте Евровидения Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что в 2021 году конкурс состоится 19 декабря. Так как победительницей конкурса в 2020 году стала представительница Франции - Valentina, то понятно, что Париж стал официальным городом-организатором.

Мероприятие состоится в концертном зале "La Seine Musicale", расположенном на острове Сегин на реке Сена. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Junior Eurovision Song Contest (@junioreurovisionofficial)

Слоган конкурса - "Представь ("Imagine"). Его выбрали, чтобы отметить, что воображение - это  игровая площадка для построения лучшего мира. Также, стоит отметить, что песня-победительница 2020 года называлась "Imagine".

Ранее, "Телеграф" писал, что после финала "Евровидения 2021" в сети прошла волна недовольства голосованием жюри за Go-A из Украины. Зрители отметили, что на результаты голосования жюри очень влияет политическая ситуация.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 355

Все по теме:

Детское Евровидение, Конкурс, Евровидение, Билеты на Евровидение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
05 За жизнь одного из малышей еще борются: число жертв падения с канатной дороги в Италии снова выросло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Итоги дня 23 мая: скандальная посадка Ryanair в Минске и финал &quot;Евровидения 2021&quot;
Итоги дня 23 мая: скандальная посадка Ryanair в Минске и финал "Евровидения 2021"
&quot;Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников&quot; – подробности ЧП на Хмельнитчине
"Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников" – подробности ЧП на Хмельнитчине
Какой праздник 24 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь