Аполитичность во всей красе: итоги "Евровидения" разозлили украинцев

Итоги 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который прошел в Роттердаме (Нидерланды) минувшей ночью, вызвали непонимание, а затем и негодование среди украинцев.

В частности, многих возмутило то, как за команду из Украины – группу Go_A, - проголосовало жюри конкурса, давшее всего 97 баллов, тогда как телезрители из стран-участниц дали в разы больше – 267 баллов.

Так, некоторые обратили внимание на полное отсутствие зависимости между тем, как голосовали зрители и жюри:

Другие считают, что на оценки жюри повлияла их политизированность, а то и коррупция:

Также есть мнение, что причиной такой низкой оценки жюри могли быть опасения того, что украинская группа имела шансы победить, а победа и, соответственно, проведение следующего конкурса в Украине было бы нежелательно с политической точки зрения:

#Євробачення

5 місце це добре!

2-3 було б краще!

Результат голосування Глядачів дуже показовий!

Литва-щира дяка!

Журі побоялись дати Україні вищий бал,оскільки відчували, що Україна може перемогти,а їхати на наступний рік до паяца з бубенцями в гості вони не хотіли-така моя думка — Мантелепа (@WilnoLwiw) May 23, 2021

А некоторые выразили свое негодование мемами:

Как сообщалось, украинская группа Go_A выступила на конкурсе с украиноязычной песней "Шум". Это впервые за 15 лет, когда представитель от Украины исполняет конкурсную композицию на родном языке. Go_A заняла пятое место с результатом в 364 балла. Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni".