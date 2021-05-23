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Аполитичность во всей красе: итоги "Евровидения" разозлили украинцев

Аполитичность во всей красе: итоги "Евровидения" разозлили украинцев
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф скриншот

Итоги 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который прошел в Роттердаме (Нидерланды) минувшей ночью, вызвали непонимание, а затем и негодование среди украинцев.

В частности, многих возмутило то, как за команду из Украины – группу Go_A, - проголосовало жюри конкурса, давшее всего 97 баллов, тогда как телезрители из стран-участниц дали в разы больше – 267 баллов.

Так, некоторые обратили внимание на полное отсутствие зависимости между тем, как голосовали зрители и жюри:

Другие считают, что на оценки жюри повлияла их политизированность, а то и коррупция:

Евровидение_комменты_1Евровидение_комменты_2

Также есть мнение, что причиной такой низкой оценки жюри могли быть опасения того, что украинская группа имела шансы победить, а победа и, соответственно, проведение следующего конкурса в Украине было бы нежелательно с политической точки зрения:

А некоторые выразили свое негодование мемами:

Как сообщалось, украинская группа Go_A  выступила на конкурсе с украиноязычной песней "Шум". Это впервые за 15 лет, когда представитель от Украины исполняет конкурсную композицию на родном языке. Go_A заняла пятое место с результатом в 364 балла. Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 413

Все по теме:

Финал, Евровидение, Голосование, Жюри, Политика, Eurovision, Go_A.
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