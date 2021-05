Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя

22 мая прогремел гранд-финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который состоялся в Нидерландах в Роттердаме.

На сцене арены "Ахой" выступили 26 стран-участниц, которые прошли в финал: участники из Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Исландии, Албании, Греции, Швейцарии, Финляндии, Молдовы, Сербии, Болгарии, Сан-Марино и Португалии.

Но заветный кубок победителя получил только один.

Итого, первое место в 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году получила Италия - а именно группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni" .

The winner of the #Eurovision Song Contest 2021 is...ITALY! pic.twitter.com/Xv2AAotm1h

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021