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Все победители "Евровидения" за последние 20 лет: список и видео выступлений

Все победители "Евровидения" за последние 20 лет: список и видео выступлений
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф

22 мая станет известен новый триумфатор международного песенного конкурса "Евровидение" 2021, и мы узнаем какая страна в этот раз стала самой "поющей" и "музыкальной". 

"Телеграф" решил поностальгировать, и вспомнить, кто становился победителем конкурса за последние 20 лет. 

Стоит отметить, что за это время "Евровидение" успело обновить правила: были введены полуфиналы и зрительское голосование, а участники "наустанавливали" различные рекорды: от количества набранных балов, до количества поездок на конкурс. 

Итак, кто же занимал первые места в песенном конкурсе в период с 2000-го по 2019-й год.

2000 год - победителями стали представители Дании - поп-рок дуэт Olsen Brothers с песней "Fly on the Wings of Love" ("Летим на крыльях любви"). 

2001 год - триумфатором стал эстонский дуэт, в состав которого входили Танель Падар и Дэйв Бентон с песней "Everybody". Отметим, что Дэйв Бентон стал первым темнокожим победителем "Евровидения". 

В 2002 году победа досталась представительнице Латвии Marie N (Мария Наумова) с песней "Я хочу". 

2003 год - золото конкурса забрала себе Турция в лице певицы Сертаб Эренер. Своей зажигательной песней "Everyway That I Can" ей удалось завоевать победу.

В 2004 году на "Евровидении" триумфовала Украина. Певица Руслана и ее "Wild dances" стали одним из самых запоминающихся номеров за всю историю конкурса. Отметим, что в 2004 году Украина лишь второй раз отправилась на конкурс.

2005 год - победительницей стала Елена Папаризу из Греции. После третьего места в 2001 году, Елена решает выступить на конкурсе сольно и с песней "My number one" й удалось завоевать победу.

В 2006 году  звездами "Евровидения" стала финская хард-рок-группа Лорди. Страшные костюмы, маски, рычание и замогильный голос впечатлили Европу. 

2007 год - сумела покорить зрителя песня Марии Шерифович из Сербии "Молитва". 

В 2008 году триумфовала Россия. Второй раз поехал испытать удачу певец Дима Билан. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко и скрипачем Эдвином Мартоном и песней "Believe" ему удалось получить заветное первое место.

В 2009 год Европу заворожил звук скрипки. Александр Рыбак из Норвегии и песня "Fairytale" получили рекордное количество баллов (387) за всю историю конкурса. 

2010 год - юная Лена Майер-Ландрут из Германии и ее композиция "Satellite" принесли стране вторую победу за время участие в конкурсе. 

Следующими, кто сумел покорить "Евровидение" в 2011 году стал дуэт из Азербайджана - Ell & Nikki с песней "Running Scared".

В 2012 году первую строчку заняла шведская певица Лорин с композицией "Euphoria", за которую также получила еще награду за лучший текст песни и номер. 

В 2013 год победа в конкурсе уехала в Данию. Эммили де Форест, песня "Only teardrops", босые ноги и распущенные волосы помогли ей добиться успеха. 

2014 год. На сцене музыкального конкурса появился необычный персонаж - красивая, но бородатая девушка, которой оказался австрийский певец Томас Нойвирт, известный как Кончита Вурст. 

После Австрии кубок победителя перебрался в Швецию. Ведь в 2015 году победителем стал шведский певец Монс Сельмерлев.

Передохнув годик, на сцену "Евровидения" триумфально вернулась Украина. В 2016 год  Джамала с композицией "1944" сумела покорить международный конкурс.

В 2017 году победу одержал романтичный Салвадор Собрал из Португалии. Своим голосом и манерой исполнения ему удалось покорить зрителей и жюри. 

Зажигательная Нетта Барзилай в 2018 зарядила своей энергией зал, зрителей и жюри аж до победы. Песня "Toy" помогла девушке увезти победу в Израиль. 

И в крайнем (на 2021 год) конурсе в 2019 году победу одержали Нидерланды в лице Дункана Лоуренса. На конкурсе он исполнил песню "Arcade", которая стала очень популярной в соцсетях.

Ранее, "Телеграф" писал, кто представлял Украину за все года участия в конкурсе. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Конкурс, Евровидение.
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