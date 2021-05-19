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Две победы и ни одного пропущенного финала: как Украина показала себя на "Евровидении" в разные годы

Две победы и ни одного пропущенного финала: как Украина показала себя на "Евровидении" в разные годы
Обновлено 00:24 Сегодня Телеграф

С 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды, будет проходить 65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2021", на котором Украину представит группа Go_A  с песней "Шум".

Стоит отметить, что Украина впервые появилась на международной музыкальной арене только в 2003 году, и с того момента не было ни одного года, когда украинский представитель не проходил в финал. Исключение 2015 и 2019 год, когда Украина не принимала участие в шоу.

"Телеграф" решил вспомнить, кто и в каком году представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

Первым представителем, который поехал выступать от Украины стал Александр Пономарев. В Риге в 2003 году он исполнил песню "Hasta la Vista, Baby" и занял 14-е место.

И уже со второй попытки, в 2004, представительница Украины Руслана принесла стране победу. Песней "Wild Dances" артистка завоевала признание Европы. 

В 2005 году "Евровидение" принимал Киев. Группа Гринджолы с песней "Разом нас багато" не смогла повторить триумф Русланы, и заняла всего 19-е место. 

Покорять Афины в 2006 году отправилась украинская певица Тина Кароль. С зажигательным треком "Show Me Your Love" ей удалось занять 7-е место.

Хельсинки в 2007 году поразила Верка Сердючка. Звезда украинского шоу-бизнеса зажгла сцену столицы Финляндии песней "Dancing Lasha Tumbai" и забрала в Украину бронзу.

В 2008 году на сцене Евровидения выступала певица Ани Лорак. Ее песня "Shady Lady" принесла Украине также 2-е место.

В 2009 году успех Украины не был таким же высоким. Светлана Лобода и трек "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" заняли 12-е место.

На "Евровидение 2010", которое проходило в Осло, была отправлена Alyosha. Сильная композиция "Sweet People" принесла Украине 10-е место.

Нежная Мика Ньютон с песней "Angel" была участницей Евровидения от Украины в 2011 году. Тогда, в Дюссельдорфе, Мика заняла 4-е место.

В Баку в 2012 Украину представляла горячая артистка Гайтана. Однако трек "Be My Guest" впечатлил Европу только на 15-е место.

Евровидение 2013 поехала покорять певица Злата Огневич с песней "Gravity". Сильные вокальные данные Златы помогли Украине взять бронзу.

В 2014 году в Копенгаген отправили юную артистку Марию Яремчук. Конкурсная композиция "Tick-Tock" помогла ей получить 6-е место.

В 2015 году Украина не принимала участие в конкурсе. 

Год "передышки" видимо дал толчок украинским артистам. Ведь в 2016 году Джамала "порвала" Стокгольм своей песней "1944", которую посвятила крымскотатарскому народу. Артистка принесла Украине победу.

После второй победы на Евровидении, в 2017 конкурс снова приехал в Киев. Увы, но группе O.Torvald и их песне "Time" не удалось достаточно достойно представить страну. Группа получила 24-е место.

В 2018 году со второй попытки на украинском нацотборе победил Melovin. В Лиссабоне артист открывал Евровидение 2018 своей песней "Under The Ladder".  Melovin занял 17-е место.

В 2019 году украинский нацотбор выиграла эпатажная MARUV. Однако из-за ее отказа не выступать в стране-агрессоре России, ее кандидатура была снята. Украина приняла решения пропустить участие. 

В 2020 году на конкурс должна была ехать группа Go_A, однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса. Однако право представить Украину у группы осталось и на 2021 год. 

Отметим, что в 2021 году Украина не нарушила "традицию" и прошла в гранд-финал "Евровидения", что пройдет 22 мая.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Музыка, Конкурс, Тина Кароль, Мария Яремчук, Верка Сердючка, Евровидение, Ани Лорак, Мика Ньютон, Гайтана, Злата Огневич, Светлана Лобода, Песенный конкурс, Александр Пономарев, Джамала, Альоша.
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