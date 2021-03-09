Группа Go_A полностью переделала песню "Шум" для "Евровидения 2021": новая версия конкурсного трека (видео)

9 марта украинская группа Go_A презентовала обновленную версию песни "Шум", с которой они будут представлять Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение 2021".

Напомним, что конкурсную песню выбрали еще 4 января жюри, в состав которого вошли: Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркинтри, из трех представленных композиций для отбора на "Евровидение" в 2021 году: "Шум", "Рано" и "Церковка".

Обновленный вариант "Шума" группа представила на своей странице в Инстаграме.

Песню пришлось обновить из-за определенного регламента Евровидения. Из композиции убрали слова из украинских народных песен и сократили хронометраж. Солистка группы отметила, что новый текст песни является якобы "сиквелом" к предыдущей версии трека, но немного в другом настроении.

"Да, в старой версии мы призвали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады", – рассказала Катерина Павленко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

Ранее, "Телеграф" писал, что Беларусь определилась со своим представителем. На конкурс поедет группа "Галасы ЗМеста", в которой поют, что научат "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку".