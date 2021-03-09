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Вокруг представителей от Беларуси на "Евровидении 2021" разразился скандал: подробности

Вокруг представителей от Беларуси на "Евровидении 2021" разразился скандал: подробности
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Традиционно в конце весны 2021 года состоится юбилейный, 65-й песенный конкурс "Евровидение", которое пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса назначены на 18 и 20 мая, а финал на 22 мая.

Страны-конкурсанты уже активно готовятся к конкурсу и многие уже представили своих представителей и их конкурсные песни. Напомним, что от Украины поедут победитель Национального отбора 2020 - группа Go_A с песней "Шум". 

9 марта своего участника объявила и Беларусь. На конкурс поедет  группа "Галасы ЗМеста", хотя изначально сообщалось, что на "Евровидение"поедет группа VAL. Однако Белтелерадиокомпания отстранила их за "отсутствия совести".

 
 
 
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Публикация от Евровидение Беларусь (@eurovision_belarus_official)

Группа "Галасы ЗМеста" - молодой коллектив, который исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Особенно популярными они стали после августовских протестов. В Роттердам группа поедет с песней, в которой поют, что научат "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку". 

"Галасы ЗМеста" - появилась десять лет назад благодаря альянсу музыкального коллектива города Барановичи и местной команды КВН. Сначала группа исполняла каверы, позже стали сочинять авторские произведения. Ну и пик их творчества пришел на осень 2020 года. Фронтмен группы - Дмитрий Бутаков.

 
 
 
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Публикация от Андрей Ив (@andrey_pug)

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за 12 лет Россия на "Евровидении 2021" будет представлена песней на русском языке. Однако конкурсный трек, который исполняет певица Manizha уже подверглась критике в сети.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
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