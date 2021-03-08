Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности

На "Евровидение - 2021" от России поедет 29-летняя Manizha (настоящее имя Манижа Сангин) родом из Душанбе, Таджикистан.

Национальный отбор состоялся 8 марта в эфире "Первого канала", пишет Лента.

Отмечается, что она выступит с песней "Russian Woman". И это будет первая русскоязычная песня на "Евровидении" за последние 12 лет.

Конкуренцию на отборе ей составили дует "2Маши" с песней "Bitter Words" и участник проекта "Голос" Антон Беляев со своей группой Therr Maitz, представивший песню The Future Is Bright.

Как сообщалось ранее, порядок проведения популярного музыкального конкурса "Евровидение" в 2021 году будет изменен на фоне пандемии коронавируса.

В Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе Go_A заменить все же пришлось.