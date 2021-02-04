Стало известно, какая песня Go_A представит Украину на Евровидении в 2021 году: реакция сети (видео)

Ранее группа Go_A представила на выбор жюри, в составе Джамалы, Евгения Филатова, Руслана Квинты, Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркинтри, три композиции для отбора на "Евровидение" в 2021 году: "Шум", "Рано" и "Церковка".

В четверг, 4 января, была окончательно отобрана песня, и она называется "Шум".

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Премьера клипа на песню "Шум" состоялась еще 22 января.

Отмечается, что видео снято и смонтировано на смартфоне.

Реакция в сети оказалась положительной. Пользователям YouTube понравилась отобранная композиция, что видно по их комментариям под видео.

В прошлом году группа должна была отправиться на конкурс с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса "Евровидение" пришлось отменить, а по новым правилам выступить каждому участнику нужно с новой композицией.

Напомним, что в 2021 году юбилейный 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.