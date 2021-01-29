Евровидение-2021: стало известно, кто выберет для Go_A песню на конкурс

29 января украинский общественный телерадиовещатель UA: Суспільне сообщил состав жюри для Национального отбора в 2021 году. Отметим, что в этом году отбор состоится в необычном формате - судьи будут выбирать не коллектив для конкурса, а только песню для группы Go_A, которые и представят Украину на международной музыкальной арене.

Об этом сообщается на сайте UA: Суспільне.

В состав жюри вошли украинские звезды и авторитетные эксперты в музыкальной индустрии - победительница Евровидения-2016, певица Джамала, солист группы The Maneken, продюсер Евгений Филатов, музыкальный продюсер и композитор Руслан Квинта, член правления Общественного вещания, ответственный за платформу телевидения Ярослав Лодыгин и член правления Общественного вещания, ответственный за платформу радио Дмитрий Хоркин.

Согласно новым правилам отбора, группа Go_A должна представить судьям не менее двух песен на выбор, которые каждый член жюри оценит по шкале от 1 до 5. После составляется общий рейтинг каждой песни и определяется победитель. В случае если две или больше песен наберут одинаковое количество баллов, победную песню выберут путем еще одного голосования.

Результаты должны обнародовать до 10 марта.

Напомним, что в 2021 году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

Также, ранее "Телеграф" сообщал, что российский певец Филипп Киркоров, которому запретили въезд в Литву на 5 лет, будет представлять Молдову на Евровидение 2021.