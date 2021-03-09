"Бурановские бабушки и то были лучше": россияне недоумевают от конкурсной песни на Евровидение от Манижи (видео)

В понедельник, 8 марта, стало известно, что 29-летняя российская певица Манижа, известная как Manizha, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" от России.

Бороться в конкурсе исполнительница намеренна с песней под названием Russian Woman. Это будет первая русскоязычная песня на "Евровидении" за последние 12 лет.

На странице в Инстаграме российского издания Super.ru было опубликован пост с фрагментом выступления Манижи на национальном отборе. Контент-менеджеры спросили подписчиков, нравится ли им трек о "сильных русских женщинах", на что пользователи соцсети отреагировали довольно негативной критикой.

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А вот те самые комментарии россиян:

Напомним, что популярная группа Little Big отказалась участвовать в "Евровидении" в 2021 году. Вместо их российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предлагал отправить на конкурс скандального рэпера Моргенштерна, бронзовый бюст которого был украден в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

Также ранее певец Филипп Киркоров предложил другого кандидата на конкурс - бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Даву.

Украинская группа Go_A будет выступать с конкурсной песней под названием "Шум", которую украинцы восприняли очень положительно.