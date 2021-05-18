Скачать
Вторник, 18.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отставка из Кабмина открывает Степанову дверь в политику, но на большое будущее ему надеяться не стоит
Отставка из Кабмина открывает Степанову дверь в политику, но на большое будущее ему надеяться не стоит
Змея укусила ребенка, а сыворотку не укололи, хотя она была в наличии: подробности скандала в Энергодаре
Змея укусила ребенка, а сыворотку не укололи, хотя она была в наличии: подробности скандала в Энергодаре
Бедность по-украински: что наши люди прячут за душой и есть ли в Украине средний класс
Бедность по-украински: что наши люди прячут за душой и есть ли в Украине средний класс
Итоги дня 18 мая: обыски в доме Кличко, отставка трех министров
Итоги дня 18 мая: обыски в доме Кличко, отставка трех министров

Евровидение-2021: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Евровидение-2021: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса
22:33 Сегодня Телеграф

18 мая в 22:00 стартует первый полуфинал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который пройдет в стране-хозяйке конкурса Нидерландах, а именно в Роттердаме на арене "Ахой". Из-за карантинных ограничений в зале будет находиться максимум 3,5 тыс. зрителей.

В первый день конкурса свои страны представят 16 участников: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Отметим, что в 2021 году впервые за 15 лет участия Украине в конкурсе представитель страны, группа Go_A, исполнит песню на украинском языке - "Шум".

22:29  - далее на сцене появился участник их Северной Македонии Vasil с песней "Here I Stand".

22:24 - из-за карантина, выступление участницы из Австралии Montaigne показывают в записи. Трек "Technicolour" появился после разговора девушки с мамой, с которой она не могла увидится из-за коронавируса.

22:21 - далее на сцене появился участник из Швеции Tusse с песней "Voices", которой хочет сказать, что у каждого есть право быть услышанным. Парень хочет, чтобы наконец-то триумфатором Евровидения стал темнокожий артист. 

22:17 - на сцене участница из России - Манижа. Девушка выступила с песней "Russian Woman".

22:13 - представительница Словении Ana Sokliс исполнила песню "Amen". Девушка победила в своем национальном отборе с разницей более чем 600 баллов.

22:08 - на сцену вышли первые участники - группа из Литвы The Roop с песней "Discoteque". Стоит отметить, что группа трижды "штурмовала" национальные отборы в своей стране. 

22:07 - ведущие напоминают порядок выступлений в конкурсе.

22:04 - на сцену арены "Ахой" вышли ведущие шоу.

22:02 - на сцене появился победитель "Евровидения 2019" Duncan Laurence. 

22:00 - Ежегодный песенный конкурс "Евровидение 202й" в Роттердаме, Нидерланды стартовал.

До начала первого полуфинала предлагаем посмотреть на таблицу прогнозов букмекеров.

Напомним, что по правилам конкурса украинцы не могут голосовать за представителя своей страны. А результаты голосования украинского жюри озвучит певица TAYANNA/Татьяна Решетняк.

Ранее, "Телеграф" писал, что некоторые участники первого полуфинала песенного конкурса рассказали о чем будут их выступления, какой была идея создания их песни и какой главный месседж трека. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 308

Все по теме:

Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Луганске устроили диверсию на важном для боевиков "ЛНР" объекте (фото)
02 Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву. Какие выводы должна сделать Украина?
03 Неуправляемое авто крушило все на своем пути: на Одесской трассе грузовик раздавил легковушку (эксклюзивные фото)
04 К дому Кличко стянули вооруженных людей: что происходит и где находится мэр столицы
05 "Черная плесень" после коронавируса: опасный недуг уже добрался до России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Крем-суп: 3 простых рецепта, которые точно вас поразят
Байден может отказаться от санкций против газопровода Путина - СМИ
Байден может отказаться от санкций против газопровода Путина - СМИ
Учитывая военно-политическую обстановку: Зеленский дал ход увеличению бюджета &quot;оборонки&quot;
Учитывая военно-политическую обстановку: Зеленский дал ход увеличению бюджета "оборонки"
Евровидение-2021: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса
Евровидение-2021: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь