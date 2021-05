Евровидение-2021: онлайн-трансляция первого полуфинала песенного конкурса

18 мая в 22:00 стартует первый полуфинал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который пройдет в стране-хозяйке конкурса Нидерландах, а именно в Роттердаме на арене "Ахой". Из-за карантинных ограничений в зале будет находиться максимум 3,5 тыс. зрителей.

В первый день конкурса свои страны представят 16 участников: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Отметим, что в 2021 году впервые за 15 лет участия Украине в конкурсе представитель страны, группа Go_A, исполнит песню на украинском языке - "Шум".

22:29 - далее на сцене появился участник их Северной Македонии Vasil с песней "Here I Stand".

22:24 - из-за карантина, выступление участницы из Австралии Montaigne показывают в записи. Трек "Technicolour" появился после разговора девушки с мамой, с которой она не могла увидится из-за коронавируса.

From Down Under, It's @actualmontaigne! She's not here with us in the Ahoy, and we miss her soooo much! #Eurovision pic.twitter.com/8sMiqQ9pdc — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

22:21 - далее на сцене появился участник из Швеции Tusse с песней "Voices", которой хочет сказать, что у каждого есть право быть услышанным. Парень хочет, чтобы наконец-то триумфатором Евровидения стал темнокожий артист.

YES WE CAN HEAR THEM <3



That was Sweden's Tusse! #Eurovision pic.twitter.com/vqbHv4Jbd7 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

22:17 - на сцене участница из России - Манижа. Девушка выступила с песней "Russian Woman".

22:13 - представительница Словении Ana Sokliс исполнила песню "Amen". Девушка победила в своем национальном отборе с разницей более чем 600 баллов.

Amen sister! What a perf performance from Slovenia's Ana! #Eurovision pic.twitter.com/SFMZZXxqI8 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

22:08 - на сцену вышли первые участники - группа из Литвы The Roop с песней "Discoteque". Стоит отметить, что группа трижды "штурмовала" национальные отборы в своей стране.

Can confirm it definitely is okay to dance alone. Or with your friends if wearing yellow suits. #Eurovision pic.twitter.com/iNvMsDYgkH — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

22:07 - ведущие напоминают порядок выступлений в конкурсе.

22:04 - на сцену арены "Ахой" вышли ведущие шоу.

Meet our hosts! Edsilia, Chantal, Jan, and Nikkie! pic.twitter.com/bJX5undnk9 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

22:02 - на сцене появился победитель "Евровидения 2019" Duncan Laurence.

22:00 - Ежегодный песенный конкурс "Евровидение 202й" в Роттердаме, Нидерланды стартовал.

До начала первого полуфинала предлагаем посмотреть на таблицу прогнозов букмекеров.

Напомним, что по правилам конкурса украинцы не могут голосовать за представителя своей страны. А результаты голосования украинского жюри озвучит певица TAYANNA/Татьяна Решетняк.

Ранее, "Телеграф" писал, что некоторые участники первого полуфинала песенного конкурса рассказали о чем будут их выступления, какой была идея создания их песни и какой главный месседж трека.