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Сила, любовь и токсичные отношения: о чем будут выступления первого полуфинала "Евровидения 2021"

Сила, любовь и токсичные отношения: о чем будут выступления первого полуфинала "Евровидения 2021"
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

Уже сегодня, 18 мая в 22:00 в Роттердаме (Нидерланды) стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, которое пройдет в этом году в 65-й раз. 

Открывать первый день международного конкурса будет 16 стран, в числе которых и Украина, которая выступит под номером 15.  Отметим, что посмотреть его трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах — СТБ і UА:Перший, а также на нашем сайте.  

Так как по правилам Евровидения за свою страну голосовать нельзя, журналист канала СТБ Владимир Бирюков решил помочь украинцам определится с фаворитами, если таковых еще нет. Он вышел на связь с участниками первого полуфинала и расспросил их об особенностях своих конкурсных песен.

Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты и Швеции рассказали какой главный месседж они хотели передать своими треками.

Участники от Бельгии, группа Hooverphonic исполнить песню "The Wrong Place", которую написал один из музыкантов во время первого локдауна. Они признаются, что изначально эта песня не была создана для конкурса, а была просто развлечением. Посыл песни Hooverphonic - показать, что секс на одну ночь имеет негативные последствия. 

Представительница Израеля Eden Alene своей песней "Set Me Free" показывает свое желание и желание каждого избавиться от токсичных людей, пандемии и от всего другого, что мешает каждому. 

Участники из Литвы, группа The Roop, которые открывают конкурс в этом году, песней "Discoteque" хотят подтолкнуть людей танцевать, потому что танец позволяет осободить себя, свое тело и душу. 

Кипр представляет в 2021 году певица Elena Tsagrinou с песней "El Diablo". Ее трек - это песня для тех, кто сумел выйти из токсичных отношений.

Зажигательная представительница Мальты певица Destiny признается, что ее песня "Je me casse" очень близка ей. Она хочет донести слушателю, насколько женщины на самом деле сильные, могущественные и успешные. 

Tusse из Швеции признался, что изначально отказывался попробовать спеть песню "Voices", так как был очень занят. Однако сейчас он не жалеет о том, что его таки переубедили. Месседж песни - показать, что у каждого есть свой голос и каждый имеет право быть услышанным. 

Представительница Азербайджана, певица Efendi долгое время не могла "подобрать" себе конкурсную песню, но когда она услышала трек "Mata Hari", она очень захотела именно его исполнить на Евровидении. Композицию немного переделали, добавив в нее народные мотивы и слова на азербайджанском языке. Песня  "Mata Hari" - это история сильной женщины. Efendi надеется, что ее трек поможет всем тем, кто не верит в себя и чувствует себя одиноким, все же смогут почувствовать в себе силу.

Напомним, что ранее, "Телеграф" писал, что после первой репетиции Go_A на "Евровидении 2021", позиция Украины в прогнозах букмекеров поднялась с 19 на 10 место.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
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