Евровидение-2021: когда и где смотреть первый полуфинал

Первый полуфинал 65-того международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоится 18 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Отметим, что 16 мая прошла церемония открытия конкурса. Все участники из 39 стран прошлись по бирюзовой дорожке и дали интервью журналистам.

Прямая трансляция в Украине стартует в 22:00 по киевскому времени сразу на двух телеканалах – "СТБ" и "UA:Перший". Также, Вы сможете проследить за событиями конкурса на нашем сайте. "Телеграф" будет вести текстовую трансляцию полуфинала.

Напомним, что в первый день Евровидения будет выступать 16 стран, среди которых и Украина. Представители страны, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15.

Конкурсная песня группы Go_A:

Отметим, что во время первого полуфинала украинцы смогут проголосовать за любого понравившегося артиста, кроме участника от своей страны. А результаты голосования украинского жюри озвучит певица TAYANNA/Татьяна Решетняк.