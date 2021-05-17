Украина сохраняет позицию: кто вошел в пятерку лучших на "Евровидении-2021" (фото)

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2021". 39 участников прошлись по бирюзовой дорожке, представляя свои страны и делясь своими впечатлениями о конкурсе в интервью.

До старта первого полуфинала остался всего один день, и букмекеры обновили свои ставки относительно вероятного победителя.

Так, первую пятерку занимают страны: Италия, Франция, Мальта, Исландия и Кипр. Украине удалось сохранить 8-ю позицию в обновленном рейтинге.

Пятерка лучших на "Евровидении-2021" по оценкам букмекеров по состоянию на 17 мая:

Италия

Франция

Мальта

Исландия

Кипр

Напомним, что нашу страну на "Евровидении" в первом полуфинале представляет группа Go-A, которая исполнит песню "Шум". Выступать они будут под номером 15.

По данным опроса среди поклонников конкурса в фаворитах находятся представители Франции, Мальты и Швейцарии. Украина в нем занимает лишь 14 место. Но вот их первая репетиция стала одной из самых просматриваемых на хостинге YouTube среди остальных участников.