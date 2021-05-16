Украина не в десятке: "Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни

Уже не за горами 66-й конкурс песни "Евровидение", который в этом году пройдет в Роттердаме, Нидерланды, после победы в 2019 году представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade. Напомним, что в 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии.

У представителей от Украины, электрофолк-группы Go-A, которые выступят на сцене с конкурсной песней "Шум", есть мощная поддержка от поклонников со всего мира, а после первой репетиции видео с украинскими артистами оказалось в ТОП-5 самых просматриваемых на хостинге YouTube. Но вот с опросом, проводимый среди жителей стран-участниц, дело обстоит немного иначе.

На официальном сайте Eurovisionworld проводится онлайн-опрос "Кто должен победить на Евровидении-2021?". Так, Франция, Мальта и Швейцария находятся в тройке лидеров, а Украина пока на 14-м месте.

Отмечается, что по состоянию на 16 мая 97% избирателей из Азербайджана проголосовали за Азербайджан. 46% от всех голосов были отданы за свои страны, и только 9% избирателей из Германии проголосовали за свою страну.

Вы можете проголосовать только один раз в этом опросе, и он будет оставаться открытым до самого финала, который состоится в субботу, 22 мая.

Первая тройка лидеров по результатам опроса:

Франция

Мальта

Швейцария

Напомним, что первый и второй полуфиналы пройдут 18 и 20 мая соответственно.