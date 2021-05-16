Скачать
Воскресенье, 16.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Путина нужно дожать: Украине подсказали способ противостояния российской агрессии
Путина нужно дожать: Украине подсказали способ противостояния российской агрессии
Заболеваемость и смертность резко снизились: статистика по коронавирусу в Украине 16 мая
Заболеваемость и смертность резко снизились: статистика по коронавирусу в Украине 16 мая

Украина не в десятке: "Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни

Украина не в десятке: "Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram eurovision

Уже не за горами 66-й конкурс песни "Евровидение", который в этом году пройдет в Роттердаме, Нидерланды, после победы в 2019 году представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade. Напомним, что в 2020 году конкурс был отменен из-за пандемии.

У представителей от Украины, электрофолк-группы Go-A, которые выступят на сцене с конкурсной песней "Шум", есть мощная поддержка от поклонников со всего мира, а после первой репетиции видео с украинскими артистами оказалось в ТОП-5 самых просматриваемых на хостинге YouTube. Но вот с опросом, проводимый среди жителей стран-участниц, дело обстоит немного иначе.

На официальном сайте Eurovisionworld проводится онлайн-опрос "Кто должен победить на Евровидении-2021?". Так, Франция, Мальта и Швейцария находятся в тройке лидеров, а Украина пока на 14-м месте.

 

Отмечается, что по состоянию на 16 мая 97% избирателей из Азербайджана проголосовали за Азербайджан. 46% от всех голосов были отданы за свои страны, и только 9% избирателей из Германии проголосовали за свою страну.

Вы можете проголосовать только один раз в этом опросе, и он будет оставаться открытым до самого финала, который состоится в субботу, 22 мая.

Первая тройка лидеров по результатам опроса:

Франция

Мальта

Швейцария

Напомним, что первый и второй полуфиналы пройдут 18 и 20 мая соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Рейтинги, Евровидение, Опросы, Go-A, Евровидение 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Эта корона твоя": "Мисс Украина" Лиза Ястремская в алом вечернем платье заворожила поклонников (фото)
02 "Вы, бл*ть, в своем уме вообще?" Фанаты "казанского стрелка" шокировали сеть
03 Путина нужно дожать: Украине подсказали способ противостояния российской агрессии
04 На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина: названа причина
05 В Харькове со второй попытки подорвали элеватор: момент попал на видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отдаём &quot;черное золото&quot; в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?
Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?
Взрыв столетнего элеватора в Харькове показали на видео с высоты
Взрыв столетнего элеватора в Харькове показали на видео с высоты
Проехались по могилам военной техникой: боевики &quot;ЛНР&quot; взбесили жителей ОРЛО
Проехались по могилам военной техникой: боевики "ЛНР" взбесили жителей ОРЛО
Украина не в десятке: &quot;Евровидение&quot; проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни
Украина не в десятке: "Евровидение" проводит опрос, кого видят победителем конкурса песни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь