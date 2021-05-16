Заменившая на репетиции солистку Go-A нидерландка присоединится к украинской делегации: девушка перепела "Шум" (видео)

Статистка из Нидерландов, которая заменила солистку группы Go-A Екатерину Павленко на второй репетиции Евровидения, присоединится к украинкой делегации в Green Room во время первого полуфинала, который состоится во вторник вечером, 18 мая.

Об этом сообщается на официальной странице eurovision.ua.

Певица Эмми Ванштейн снова перепела конкурсную песню "Шум". Стоить отметить, что у девушки было очень мало времени, чтобы выучить текст до репетиции, когда Павленко плохо себя чувствовала.

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Напомним, что первая репетиция украинского коллектива, которая прошла 9 мая, получила отличные отзывы, а видео с ними попало в пятерку лучших номеров среди участников, которые выступали в тот же день.

По результатам опроса на 16 мая, проводимый на официальном сайте Eurovisionworld, - кто же должен стать победителем "Евровидения-2021", Украина занимает 14-е место.

Во вторник, 18 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021"