Евровидение едет в США: детали

The American Song Contest ("Американский Конкурс Песни") стартует в США в 2022 году. Конкурс песни будет проводится Европейским вещательным союзом (ЕВС), который является организатором конкурсов Евровидение с 1956 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Eurovision Song Contest.

В шоу будут представлены живые выступления участников, которые будут бороться за победу в голосовании страны за "Лучшую оригинальную песню". На конкурсе будут участвовать 50 штатов, 5 территорий США, не входящий в состав США, и столица Вашингтон, округ Колумбия, благодарю чему число участников является 56.

Принять участие в конкурсе сможет сольный исполнитель, дуэт, ди-джей или группа до шести человек.

Отбирать представителей будут не сами штаты, а специальная комиссия. Соревнование в прямом эфире будет состоять из трех квалифицированных раундов (где участники будут еще отсеиваться), за которыми следуют полуфиналы и финал, в котором победителем становится один штат или территория.

"На протяжении 65 лет Евровидение объединяет людей по всему миру. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, как он нашел место в миллионах сердец по всей Европе и за ее пределами. Теперь мы очень рады, что нашли идеальных партнеров, чтобы поделиться этим уникальным соревнованием и его страстным празднованием музыки и оригинальных песен с американским народом", - сказал Мартин Эстердал, исполнительный супервайзер Евровидения.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится во вторник, 18 мая.