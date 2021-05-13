Солистка группы Go-A пропустила вторую репетицию "Евровидения 2021": певицу заменила вокалистка из Нидерландов (фото, видео)

В Роттердаме во всю проходит подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2021".

Первые репетиции участников первого полуфинала уже состоялись. Напомним, что после выступления группы Go-A с песней "Шум", Украина поднялась в рейтинге букмекеров и вошла в топ-10.

Из-за плохого самочувствия солистка группы Go-A Екатерина Павленко вынуждена была пропустить репетицию, которая прошла 12 мая. Вместо нее на сцене пела статистка, нидерландская исполнительница Эмми Ванштейн.

Об этом сообщила группа на своей странице в Инстаграме, а также организаторы конкурса на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

"Сейчас Катя отдыхает и с нетерпением ждет следующей репетиции. Мы получаем множество приятных сообщений из разных уголков мира! Спасибо за поддержку и понимание", - написали представители от Украины.

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Солистка сдала ПЦР-тест на коронавирус и сейчас все ожидают результата.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а финал конкурса запланирован на 22 мая. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.