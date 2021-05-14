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THE HARDKISS, Ляпис, Fatboy Slim: известны первые участники нового формата Atlas Weekend 2021

THE HARDKISS, Ляпис, Fatboy Slim: известны первые участники нового формата Atlas Weekend 2021
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Пандемия коронавируса в 2020 году отменила один из самых популярных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Организаторы решили и в 2021 году перенести мероприятия в полном его объеме на 2022 год.

Однако чтобы не огорчать ждущих фанатов все же провести его в новом формате и с новым лайнапом, соблюдая все карантинные нормы. 

Фестиваль в обновленном формате Atlas Weekend Friends Edition пройдет с 5 по 11 июля 2021 года на ВДНГ в Киеве, а продажа билетов начнется с 17 мая. 

На странице фестиваля в Facebook организаторы решили подогреть интерес к мероприятию, и опубликовали первых участников, которые выступят в 2021 году. На сцене Atlas Weekend появятся: 

  • британский диджей Fatboy Slim,
  • рок-группа The Hardkiss,
  • Бумбокс,
  • Ляпис-98 с любимыми хитами,
  • панк-рокеры Порнофильмы,
  • латышская группа Brainstorm.

"До встречи этого фестивального лета!" - призывают организаторы фестиваля, добавив, что вскоре будут новые анонсы.

Напоминаем, что 18 мая состоится первый полуфинал международного конкурса "Евровидение 2021", в ходе которого выступит и представитель от Украины. "Телеграф" рассказывает, где можно будет посмотреть трансляцию конкурса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Фестиваль, Музыка, Atlas Weekend.
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