THE HARDKISS, Ляпис, Fatboy Slim: известны первые участники нового формата Atlas Weekend 2021

Пандемия коронавируса в 2020 году отменила один из самых популярных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, который проходит в Киеве. Организаторы решили и в 2021 году перенести мероприятия в полном его объеме на 2022 год.

Однако чтобы не огорчать ждущих фанатов все же провести его в новом формате и с новым лайнапом, соблюдая все карантинные нормы.

Фестиваль в обновленном формате Atlas Weekend Friends Edition пройдет с 5 по 11 июля 2021 года на ВДНГ в Киеве, а продажа билетов начнется с 17 мая.

На странице фестиваля в Facebook организаторы решили подогреть интерес к мероприятию, и опубликовали первых участников, которые выступят в 2021 году. На сцене Atlas Weekend появятся:

британский диджей Fatboy Slim,

рок-группа The Hardkiss,

Бумбокс,

Ляпис-98 с любимыми хитами,

панк-рокеры Порнофильмы,

латышская группа Brainstorm.

"До встречи этого фестивального лета!" - призывают организаторы фестиваля, добавив, что вскоре будут новые анонсы.

Напоминаем, что 18 мая состоится первый полуфинал международного конкурса "Евровидение 2021", в ходе которого выступит и представитель от Украины. "Телеграф" рассказывает, где можно будет посмотреть трансляцию конкурса.