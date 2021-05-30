Веру Брежневу заметили на вечеринке Лукашенко (фото, видео)

В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, старший сын непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил развлекать гостей известных певцов - Веру Брежневу, Григория Лепса, Валерия Меладзе, Emin. Добавим, что Меладзе стал одним из хедлайнеров киевского музыкального фестиваля Atlas Weekend Friends Edition, что возмутило украинцев.

"Вчера в Лебяжьем была "обычная пьянка", которую, как сообщают, "организовал" Виктор Лукашенко", - пишет Telegram-канал Motolko.

Отмечается, что звезды прилетели туда самолетом ЯК-42, который изначально приняли за вертолет Росгвардии.

Также канал поделился фото и видео с вечеринки.

Среди гостей, как сообщает канал, был и Артем Милевский, который позже разместил на своей странице в Инстаграме совместное фото с Брежневой.

"Люди любите друг друга. Минск, я и Верон", - подписал фото футболист.

В сети прокомментировали выступление известных звезд на вечеринке сына непризнанного президента Беларуси:

"Телеграф" сообщал, что ранее Александр Лукашенко ответил на слухи о передаче власти своим сыновьям. С февраля 2021 года Виктор Лукашенко является главой Национального олимпийского комитета Беларуси. Позже МОК отказалась признавать Лукашенко-младшего президентом НОК.

Стоит напомнить, что организаторы "Евровидение" заморозили участие Беларуси в песенном конкурсе до смены политического режима в стране.