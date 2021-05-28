"Ну в принципе логично": участие Беларуси в "Евровидении" заморожено организаторами конкурса

Участие Беларуси в "Евровидении" заморожено организаторами песенного конкурса.
Об этом сообщается на странице eurovision.ua в Инстаграме.
Отмечается, что Беларусь не будет иметь права участвовать в "Евровидении" до изменения политического режима и отмены санкций.
Напомним, что 9 марта Беларусь объявила своего конкурсанта, который должен был принимать участие в конкурсе, проходимый в Роттердаме (Нидерланды) в этом году. Им оказалась группа "Галасы 3Места" с конкурсной песней "Я научу тебя", в которой можно услышать строки "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку". Но организаторами "Евровидения" было принято решение не допускать представителей Беларуси, так как песня ставила под сомнение неполитический характер конкурса.
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Новость об отстранении Беларуси прокомментировали подписчики страницы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что победителем конкурса "Евровидение" в 2021 году стали представители Италии, рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.