Обошли The Weeknd, Ариану Гранде и Дуа Липу: SHUM группы Go_A покоряет iTunes

На 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в финале одержали победу представители Италии, рок-группа Måneskin, которые исполнили песню Zitti E Buoni (текст и перевод песни). Представители Украины - электрофолк-группа Go_A с конкурсной песней SHUM ("Шум") заняли пятую строчку, таким образом, став одними из лучших на престижном конкурсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трек SHUM занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру. Теперь же украинский коллектив поделился на своей странице в Инстаграме еще одним достижением - их песня продолжает покорять музыкальные сервисы iTunes!

Так, трек вошел в TOP-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает 8 место. А в категории European Songs он входит TOP-5.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Go_A (@go_a_band)

"Продолжаем шуметь", - написали музыканты.

При этом, песня в чартах обошла хиты зарубежных исполнителей, таких как The Weeknd, Арианы Гранде, Доджи Кет и Дуа Липы.

Стоить отметить, что победители "Евровидения" прониклись уважением к нашим артистам. Их отношения к Украине умилило сеть.