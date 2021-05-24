Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука" (видео)
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены
Как можно попасть в Украину из России в обход Минска: маршруты и цены

Обошли The Weeknd, Ариану Гранде и Дуа Липу: SHUM группы Go_A покоряет iTunes

Обошли The Weeknd, Ариану Гранде и Дуа Липу: SHUM группы Go_A покоряет iTunes
22:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Go_A

На 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в финале одержали победу представители Италии, рок-группа Måneskin, которые исполнили песню Zitti E Buoni (текст и перевод песни). Представители Украины - электрофолк-группа Go_A с конкурсной песней SHUM ("Шум") заняли пятую строчку, таким образом, став одними из лучших на престижном конкурсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трек SHUM занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру. Теперь же украинский коллектив поделился на своей странице в Инстаграме еще одним достижением - их песня продолжает покорять музыкальные сервисы iTunes!

Так, трек вошел в TOP-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает 8 место. А в категории European Songs он входит TOP-5.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Go_A (@go_a_band)

"Продолжаем шуметь", - написали музыканты.

Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"

При этом, песня в чартах обошла хиты зарубежных исполнителей, таких как The Weeknd, Арианы Гранде, Доджи Кет и Дуа Липы.

Стоить отметить, что победители "Евровидения" прониклись уважением к нашим артистам. Их отношения к Украине умилило сеть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 183

Все по теме:

Рейтинги, iTunes, Шум, Go_A.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
02 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
03 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
04 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
05 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Штормовая волна накатила&quot;: по центру Одессы течет огромная &quot;река&quot; (видео)
"Штормовая волна накатила": по центру Одессы течет огромная "река" (видео)
По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)
По следам скандала в Беларуси: в Украине вспомнили о других подобных инцидентах (инфографика)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Лава вулкана Ньирагонго накрыла дома в Гоме, а до аэродрома не дошла всего каких-то 800 метров (видео)
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя &quot;Евровидения-2021&quot;
Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь