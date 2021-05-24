Обошли The Weeknd, Ариану Гранде и Дуа Липу: SHUM группы Go_A покоряет iTunes

На 65-м международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в финале одержали победу представители Италии, рок-группа Måneskin, которые исполнили песню Zitti E Buoni (текст и перевод песни). Представители Украины - электрофолк-группа Go_A с конкурсной песней SHUM ("Шум") заняли пятую строчку, таким образом, став одними из лучших на престижном конкурсе.
Ранее "Телеграф" сообщал, что трек SHUM занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру. Теперь же украинский коллектив поделился на своей странице в Инстаграме еще одним достижением - их песня продолжает покорять музыкальные сервисы iTunes!
Так, трек вошел в TOP-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает 8 место. А в категории European Songs он входит TOP-5.
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"Продолжаем шуметь", - написали музыканты.
При этом, песня в чартах обошла хиты зарубежных исполнителей, таких как The Weeknd, Арианы Гранде, Доджи Кет и Дуа Липы.
Стоить отметить, что победители "Евровидения" прониклись уважением к нашим артистам. Их отношения к Украине умилило сеть.