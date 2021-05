Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"

После того, как солиста, победившей на песенном конкурсе "Евровидение-2021", итальянской рок-группы Måneskin обвинили в употреблении запрещенных веществ, 22-летний Дамиано Давид добровольно прошел тест на наличие наркотиков в организме.

В субботу, 22 мая, Европейский вещательный союз (EBU) по запросу итальянской делегации провел тщательный анализ, включая проверку всех имеющихся видеозаписей.

В понедельник, 24 мая, на официальном сайте EBU сообщили, что получили отрицательный результат.

"В Зеленой комнате не было наркотиков, и мы считаем этот вопрос закрытым", - заявила пресс-служба EBU. "Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ведущие к фальшивым новостям, омрачили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов".

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.

