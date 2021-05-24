Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото

После победы в гранд-финале 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021" солист итальянской группы Måneskin Давид Дамиано стал одной из самых обсуждаемых персоной.

22-летний музыкант своей харизмой сумел покорить зрителей по всему миру и завоевать сердца многих поклонников. И естественно, отдельный интерес вызывает его личная жизнь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

На его странице в Инстаграме не найти фото его совместных фото с девушкой, что может натолкнуть на мысль, что сердце Дамиано свободно. Однако в 2021 году Давид объявил о том, что уже четыре года, как он встречается с 25-летней фотомоделью, итальянкой Джорджией Солери. В сети также ходит слух, что пара уже помолвлена.

Джорджия Солери - известный в Италии Instagram-блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Если хорошо поискать в сети, то все же совместное фото найти можно.

Стоит отметить, что из-за того, что на сцене вокалист часто целует других участников коллектива Итана Торкио и Томаса Раджи, его часто подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. В финале "Евровидения" на волне эмоций Давид поцеловал своего гитариста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Ранее, "Телеграф" писал, что Дамиано подозревают в том, что он употреблял наркотики во время концерта. Давид согласился пройти тест на наркотики, чтобы опровергнуть данную информацию.