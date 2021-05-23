Организаторы "Евровидения" взялись за итальянского рокера после "нарко"-скандала

В Нидерландах в ночь на 23 мая прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", победу в котором одержала группа из Италии Måneskin.

Не обошлось и без скандалов, так солиста группы Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков в прямом эфире.

Сеть облетели кадры, на которых Давид склоняется над столом, будто что-то занюхивает. Впрочем сам музыкант рассказал, что увидел, как гитарист группы разбил стакан и склонился, чтобы убрать осколки.

Позже организаторы конкурса подтвердили, что под столом действительно были найдены осколки стекла.

Несмотря на это, Давид согласился пройти добровольный тест на наркотики.

Напомним, что украинская группа Go_A по итогам конкурса заняла пятое место. Жюри конкурса дали нашей стране лишь 97 баллов, а вот зрители дали представителям Украины аж 267.

Примечательно, что Дамиано Давид назвал украинскую песню лучшей на конкурсе, да и вообще, похоже, что ребята сдружились во время "Евровидения".