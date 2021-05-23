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Секс, наркотики и рок-н-ролл: эксцентричный победитель "Евровидения" стал звездой в сети (фото, видео)

Секс, наркотики и рок-н-ролл: эксцентричный победитель "Евровидения" стал звездой в сети (фото, видео)
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Måneskin

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме, Нидерланды, прошел грандиозный финал 65-ого юбилейного международного песенного конкурса "Евровидение". Победителями в 2021 году стали представители Италии, рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni ("Тихие и смирные").

Финал "Евровидения-2021": как это было

Зажигательное выступление музыкантов запомнится зрителям надолго, но, как всегда, без скандалов на конкурсе не обошлось. Так, лидера группы, 22-летнего итальянского исполнителя Дамиано Давида, обвинили в употреблении наркотиков прямо в прямом эфире.

Сеть облетели кадры, где вокалист наклоняется над столом и как будто что-то с него занюхивает.

Фанаты других конкурсантов решили, что это кокаин и потребовали дисквалифицировать участников. На вопрос журналиста на пресс-конференции Домиано заверил, что гитарист группы "разбил стекло". Ответ удовлетворил всех и вопрос был закрыт.

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Кроме этого певец отметился любовью к выпивке, которую не стеснялся показывать всей Европе.

Поцелуй своего гитариста во время выступления после оглашения результатов голосования так же не остался без внимания.

Группа Måneskin была основана Домиано Давидом в 2016 году во время учебы в римском лицее имени Джона Кеннеди. В 2017 году музыканты одержали второе место в 11 сезоне итальянского шоу талантов X Factor. Победили в нацотборе Евровидения на фестивале в Сан-Ремо.

 
 
 
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Напомним, что победители "Евровидения-2021" сдружились с представителями Украины, группой Go_A, которая на конкурсе заняла пятое место.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Евровидение, Евровидение 2021, Maneskin, Дамиано Давид.
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