"То любов": отношение победителей "Евровидения" к Украине умилило сеть (видео)

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся 65-й ежегодный конкурс песни Евровидение-2021, на котором победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Представитель Украины фольк-группа Go_A заняла пятое место. За свою композицию Shum, в основе которой лежит народная песня, конкурсанты получили 97 баллов от членов жюри 39 стран-участниц конкурса. Зрители же оценили выступление украинцев и их атмосферную песню одной из наиболее высоких оценок — 267 баллов.

Дамиано Давид - вокалист итальянской группы Maneskin назвал Украину лучшей на конкурсе.

"Украина. Невероятная!!!" - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.

В сети продолжают активно обсуждать выступления на конкурсе. А также подметили дружескую атмосферу, которая сложилась между Украиной и Италией.

"Взаимодействие Украины и Италии это особая любовь", - подписал пользователь в Twitter.

На видео видно, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко учит украинскому языку итальянских исполнителей.

Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры. Украинский коллектив Go-A в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

Выступления всех финалистов вы можете посмотреть в материале "Телеграфа": 26 финалистов "Евровидения" в 2021 году: выступления всех участников (видео).