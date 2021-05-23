"То любов": отношение победителей "Евровидения" к Украине умилило сеть (видео)

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся 65-й ежегодный конкурс песни Евровидение-2021, на котором победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".
Представитель Украины фольк-группа Go_A заняла пятое место. За свою композицию Shum, в основе которой лежит народная песня, конкурсанты получили 97 баллов от членов жюри 39 стран-участниц конкурса. Зрители же оценили выступление украинцев и их атмосферную песню одной из наиболее высоких оценок — 267 баллов.
Дамиано Давид - вокалист итальянской группы Maneskin назвал Украину лучшей на конкурсе.
"Украина. Невероятная!!!" - ответил он на вопрос журналиста, представители какой страны им понравились больше всего.
Я ОБОЖНЮЮ Євробачення за цю взаємодію артистів міні-тред з відео#Eurovision2021 #Євробачення #EUROVISION #Eurovision pic.twitter.com/NLAeg2bBqx
— Сумеречный эльф | stay(@sombrelfe) May 23, 2021
В сети продолжают активно обсуждать выступления на конкурсе. А также подметили дружескую атмосферу, которая сложилась между Украиной и Италией.
"Взаимодействие Украины и Италии это особая любовь", - подписал пользователь в Twitter.
Взаємодія України та Італії то окрема любов#Eurovision2021 #Євробачення #EUROVISION #Eurovision pic.twitter.com/6EWYU2CP2p
— Сумеречный эльф | stay (@sombrelfe) May 23, 2021
На видео видно, что солистка группы Go_A Екатерина Павленко учит украинскому языку итальянских исполнителей.
Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры. Украинский коллектив Go-A в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.
Выступления всех финалистов вы можете посмотреть в материале "Телеграфа": 26 финалистов "Евровидения" в 2021 году: выступления всех участников (видео).