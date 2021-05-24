Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"

Самой обсуждаемой персоной на конкурсе "Евровидение-2021" стал 22-летний Дамиано Давид, вокалист победившей итальянской рок-группы Måneskin.

Больше всего взрывной парень привлек к себе внимание из-за кокаина, когда во время прямой трансляции он наклонился над столом, где что-то занюхивал. Дамиано опроверг обвинения и решил добровольно пройти тест на наркотики.

Помимо притягательной внешности исполнитель крайне харизматичен и эпатажен. Дамиано смог своей завоевать многие сердца, а вопрос о его личной жизни остается открытым. В 2021 году музыкант заявил, что уже четыре года как встречается с 25-летней фотомоделью Джорджией Солери. Но, как оказалось, Дамиано очень нравится целоваться с гитаристом группы Томасом Рэджи. Такое проявление любви породило слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

В прошлом году на официальной странице группы в Инстаграме появились различные фотографии, на которых друзья целуются. На последнем снимке Дамиано машет радужным флагом в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. Есть те, кто убежден, что певец - гей, но такие предположения не были реально подтверждены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

"Я получаю так много ухаживаний со стороны женщин, но я получаю много ухаживаний со стороны мужчин, и это не доставляет мне абсолютно никаких хлопот, - вспоминает старое интервью Дамиано издание Corriere dell'Umbria. "Меня не волнует, даже если они говорят, что они геи. Могу сказать, что живу один. В прошлом у меня был роман с женщиной старше меня, мне было 18, а ей 34".

Широкую известность приобрели слухи о предполагаемом романе с басисткой группы Викторией Де Анжелис, но пара отрицает наличие у них интимных отношений, сообщает Gossip e TV.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

В Maneskin, помимо Дамиано, Виктории и Томаса, есть также барабанщик Итан Торкио. Парни и девушка дружат еще со времен средней школы, однако сама группа была основана в 2015 году. Название выбрали не случайно. Фактически, по-датски это означает "Лунный свет". Судя по всему, решение было принято, чтобы отдать дань уважения северному происхождению Виктории.

Ранее сообщалось, что вокалист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид назвал представителей Украины лучшими на конкурсе.