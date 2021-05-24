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Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"

Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Damiano David

Самой обсуждаемой персоной на конкурсе "Евровидение-2021" стал 22-летний Дамиано Давид, вокалист победившей итальянской рок-группы Måneskin.

Больше всего взрывной парень привлек к себе внимание из-за кокаина, когда во время прямой трансляции он наклонился над столом, где что-то занюхивал. Дамиано опроверг обвинения и решил добровольно пройти тест на наркотики.

Помимо притягательной внешности исполнитель крайне харизматичен и эпатажен. Дамиано смог своей завоевать многие сердца, а вопрос о его личной жизни остается открытым. В 2021 году музыкант заявил, что уже четыре года как встречается с 25-летней фотомоделью Джорджией Солери. Но, как оказалось, Дамиано очень нравится целоваться с гитаристом группы Томасом Рэджи. Такое проявление любви породило слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

В прошлом году на официальной странице группы в Инстаграме появились различные фотографии, на которых друзья целуются. На последнем снимке Дамиано машет радужным флагом в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. Есть те, кто убежден, что певец - гей, но такие предположения не были реально подтверждены.

 
 
 
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Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

"Я получаю так много ухаживаний со стороны женщин, но я получаю много ухаживаний со стороны мужчин, и это не доставляет мне абсолютно никаких хлопот, - вспоминает старое интервью Дамиано издание Corriere dell'Umbria. "Меня не волнует, даже если они говорят, что они геи. Могу сказать, что живу один. В прошлом у меня был роман с женщиной старше меня, мне было 18, а ей 34".

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Широкую известность приобрели слухи о предполагаемом романе с басисткой группы Викторией Де Анжелис, но пара отрицает наличие у них интимных отношений, сообщает Gossip e TV.

 
 
 
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Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

 
 
 
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Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

 
 
 
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Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

 
 
 
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Публикация от Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

В Maneskin, помимо Дамиано, Виктории и Томаса, есть также барабанщик Итан Торкио. Парни и девушка дружат еще со времен средней школы, однако сама группа была основана в 2015 году. Название выбрали не случайно. Фактически, по-датски это означает "Лунный свет". Судя по всему, решение было принято, чтобы отдать дань уважения северному происхождению Виктории.

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Ранее сообщалось, что вокалист итальянской группы Maneskin Дамиано Давид назвал представителей Украины лучшими на конкурсе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Евровидение, Евровидение 2021, Maneskin, Дамиано Давид, Джорджия Солери.
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