"Гениальноооо": фавориты "Евровидения-2021" исполнили хит Верки Сердючки (видео)

Один из фаворитов песенного конкурса "Евровидение-2021" который в этом году состоялся в Роттердаме (Нидерланды) - коллектив из Исландии Daði og Gagnamagnið, не смог лично присутствовать на сцене во время своего выступления (один из членов группы подхватил COVID-19). Даже благодаря записи артисты смогли оказаться в списке лидеров, заняв почетное четвертое место.

Украинская звезда Верка Сердючка (Андрей Данилко), оказывается, не прочь записать совместный трек с исландскими музыкантами. Об этом исполнительница заявила на своей странице в Инстаграме, опубликовав кавер на свой хит "Евровидения-2007" Dancing Lasha Tumbai в исполнении вокалиста Daði og Gagnamagnið Дади Фрейра Петурссона.

"Благодарю милого и талантливого Дади за такое блестящее исполнение нашей песни. Сделаем что-нибудь вместе?", - написала Сердючка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Гениальноооо", - прокомментировал певец Дмитрий Монатик. При этом фолловеры артистки отметили, что лучше нее никто больше не исполнит этот невероятный хит.

Напомним, что вокалист победившей группы на "Евровидении-2021" Дамиано Давид пройдет добровольный тест на наркотики после скандальных кадров.