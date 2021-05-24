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"Гениальноооо": фавориты "Евровидения-2021" исполнили хит Верки Сердючки (видео)

"Гениальноооо": фавориты "Евровидения-2021" исполнили хит Верки Сердючки (видео)
17:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daði Freyr

Один из фаворитов песенного конкурса "Евровидение-2021" который в этом году состоялся в Роттердаме (Нидерланды) - коллектив из Исландии Daði og Gagnamagnið, не смог лично присутствовать на сцене во время своего выступления (один из членов группы подхватил COVID-19). Даже благодаря записи артисты смогли оказаться в списке лидеров, заняв почетное четвертое место.

Украинская звезда Верка Сердючка (Андрей Данилко), оказывается, не прочь записать совместный трек с исландскими музыкантами. Об этом исполнительница заявила на своей странице в Инстаграме, опубликовав кавер на свой хит "Евровидения-2007" Dancing Lasha Tumbai в исполнении вокалиста Daði og Gagnamagnið Дади Фрейра Петурссона.

"Благодарю милого и талантливого Дади за такое блестящее исполнение нашей песни. Сделаем что-нибудь вместе?", - написала Сердючка.

 
 
 
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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Гениальноооо", - прокомментировал певец Дмитрий Монатик. При этом фолловеры артистки отметили, что лучше нее никто больше не исполнит этот невероятный хит.

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Напомним, что вокалист победившей группы на "Евровидении-2021" Дамиано Давид пройдет добровольный тест на наркотики после скандальных кадров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Андрей Данилко, Верка Сердючка, Евровидение, Dancing Lasha Tumbai, Евровидение 2021, Дади Фрейр Петурссон.
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