"Ото нашумели": песня Go_A для "Евровидения 2021" получила еще одно достижение

Украинская группа Go_A и их песня для Евровидения 2021 "Шум" продолжает покорять слушателей по всему миру.

Помимо многомиллионных просмотров выступления коллектива на музыкальном конкурсе в Ютуб, их песня залетела в топ-50 трендов глобального рейтинга стримингового аудиосервиса Spotify. И не просто в пятдесятку, а в пятерку самых прослушиваемых композиций.

О своем новом достижении группа рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Песня Шум занимает 5 место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру" - говорится в сообщении.

Ранее, "Телеграф" писал, что Украина может занять пятое место в "Евровидение-2021" по оценкам букмекеров.