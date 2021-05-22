Скачать
Суббота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
"Большая чистка" в правительстве Украины: кого назначили новыми министрами и чего от этих людей ожидать
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
ВСУ несут потери на Донбассе: бевики усилили обстрелы и подключили снайперов
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах
"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

"Ото нашумели": песня Go_A для "Евровидения 2021" получила еще одно достижение

"Ото нашумели": песня Go_A для "Евровидения 2021" получила еще одно достижение
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украинская группа Go_A и их песня для Евровидения 2021 "Шум" продолжает покорять слушателей по всему миру.

Помимо многомиллионных просмотров выступления коллектива на музыкальном конкурсе в Ютуб, их песня залетела в топ-50 трендов глобального рейтинга стримингового аудиосервиса Spotify. И не просто в пятдесятку, а в пятерку самых прослушиваемых композиций. 

О своем новом достижении группа рассказала на своей странице в Инстаграм

"Песня Шум занимает 5 место в ТОП 50 трендов Spotify по всему миру" - говорится в сообщении. 

Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала

Ранее, "Телеграф" писал, что Украина может занять пятое место в "Евровидение-2021" по оценкам букмекеров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 205

Все по теме:

Музыка, Песня, Евровидение, Spotify, Go_A.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Лифчик меня не заставит носить никто": оскорбившая марш вышиванок харьковчанка дала заднюю (видео)
02 "Они ходят и занимаются ху*ней": в Харькове девушка отличилась резким высказыванием о параде вышиванок (видео)
03 Унесло на десятки метров: под Киевом Mercedes на скорости разнес Chevrolet, есть жертвы (фото)
04 Хороший урок для наших элит: почему Украина должна винить в истории с "Северным потоком-2" саму себя
05 В Италии нашли тело убитой молодой украинки: детали трагедии и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии нашли тело убитой молодой украинки: детали трагедии и фото
В Италии нашли тело убитой молодой украинки: детали трагедии и фото
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
В офисе &quot;Эпицентра&quot; в Киеве разгорелся пожар: фото ЧП
В офисе "Эпицентра" в Киеве разгорелся пожар: фото ЧП
Все победители &quot;Евровидения&quot; за последние 20 лет: список и видео выступлений
Все победители "Евровидения" за последние 20 лет: список и видео выступлений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь