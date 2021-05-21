Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала

В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021".

По состоянию на утро 21 мая самыми просматриваемыми выступлениями на видеохостинге YouTube остаются представители Украины - группа Go_A с конкурсной песней "Шум" (более 5 миллионов просмотров), а также певица из России Манижа с песней Russian Woman (более 7 миллионов просмотров).

Также конкурсанты второго полуфинала, представительницы Сербии - группа Hurricane с песней Loco Loco, лидируют на YouTube, собрав в два раза больше просмотров, чем выступления остальных участников.

Тем временем рейтинги букмекеров обновились после второго полуфинала. Так, Швейцария опустилась на одну строчку вниз, что дало Украине 4 место. Россия же остается на 15 строчке.

Напомним, что Сербия также лидирует по лайкам в Инстаграме.