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Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала

Go_A и Манижа остаются в фаворитах: как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф

В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021".

По состоянию на утро 21 мая самыми просматриваемыми выступлениями на видеохостинге YouTube остаются представители Украины - группа Go_A с конкурсной песней "Шум" (более 5 миллионов просмотров), а также певица из России Манижа с песней Russian Woman (более 7 миллионов просмотров).

Евровидение-2021: как выступила десятка лучших конкурсантов, которые прошли в финал (видео)

Также конкурсанты второго полуфинала, представительницы Сербии - группа Hurricane с песней Loco Loco, лидируют на YouTube, собрав в два раза больше просмотров, чем выступления остальных участников.

Тем временем рейтинги букмекеров обновились после второго полуфинала. Так, Швейцария опустилась на одну строчку вниз, что дало Украине 4 место. Россия же остается на 15 строчке.

Напомним, что Сербия также лидирует по лайкам в Инстаграме.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 551

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Go_A, Манижа.
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