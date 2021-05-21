Участники второго полуфинала "Евровидения-2021": у кого оказалась самая большая поддержка в соцсетях (фото, видео)

В четверг, 20 мая, в Роттердаме состоялся второй полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021".

По итогам этого полуфинала в гранд-финал проходят 10 стран-участниц: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.

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Как ранее сообщалось, всего за час после окончание трансляции видео выступления представительниц Сербии, группы Hurricane с песней Loco Loco, набрало больше всего просмотров на YouTube. На втором месте оказалась рок-группы Blind Channel из Финляндии с песней Dark Side, а на третьем - представительница Греции, певица Stefania с песней Last Dance.

При поддержке фанов на официальной странице Eurovision Song Contest, по количеству лайков лидируют те же взрывные девушки, представительницы Сербии - группа Hurricane (65 тысяч); на втором месте оказалась певица из Греции Stefania (26 тысяч); и на третьем месте - представитель Швейцарии, певец Gjon’s (25 тысяч).

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Напомним, что в первом полуфинале в десятку лучших прошли представители стран Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.