Бьют рекорды по просмотрам в YouTube: как выступили представительницы Сербии на "Евровидении-2021" (видео)

В четверг, 20 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", которое в этом году проходит в Роттердаме, Нидерланды.

По результатам голосования в финал прошли представители из стран-участниц Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии.

По состоянию на 21 мая видео выступления женской группы Hurricane с песней Loco Loco, которая представляет Сербию, набрало почти в три раза больше просмотров на видеохостинге YouTube в сравнении с другими участниками второго полуфинала - около 500 тысяч просмотров за час.

На втором месте по просмотрам (около 110 тысяч) - видео выступления представителей Финляндии, рок-группы Blind Channel с песней Dark Side.

Третье место занимает представительница Греции, певица Stefania с песней Last Dance (около 107 тысяч просмотров).

Напомним, что в первом полуфинале в десятку лучших прошли представители стран Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.