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Кто прошел в финал "Евровидения-2021": видео выступлений 10 лучших конкурсантов

Кто прошел в финал "Евровидения-2021": видео выступлений 10 лучших конкурсантов
Обновлено 01:51 Сегодня Телеграф

18 мая в Роттердаме прогремел первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021".

В ходе первого дня были определены финалисты, которые по итогам зрительского голосования присоединятся к участникам от стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы конкурса в прошлом году — Нидерландов.

За место в финале боролись 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

И лишь 10 из них удалось поразить зрителей настолько, что те подарили им "билет" в финал.

Итого, счастливыми обладателями мест в финале стали представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

The Roop – Discoteque

 

Manizha – Russian Woman

 

Tusse – Voices

 

Elena Tsagrinou – El Diablo

 

TIX – Fallen Angel

 

Hooverphonic – The Wrong Place

 

Eden Alene – Set Me Free

 

Efendi – Mata Hari

 

Go_A – SHUM

 

Destiny – Je Me Casse

 

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление Манижи от России на "Евровидении" вызвало неоднозначную реакцию и много споров в сети.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 236

Все по теме:

Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
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