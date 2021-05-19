Кто прошел в финал "Евровидения-2021": видео выступлений 10 лучших конкурсантов

18 мая в Роттердаме прогремел первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021".

В ходе первого дня были определены финалисты, которые по итогам зрительского голосования присоединятся к участникам от стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы конкурса в прошлом году — Нидерландов.

За место в финале боролись 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

И лишь 10 из них удалось поразить зрителей настолько, что те подарили им "билет" в финал.

Итого, счастливыми обладателями мест в финале стали представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

The Roop – Discoteque

Manizha – Russian Woman

Tusse – Voices

Elena Tsagrinou – El Diablo

TIX – Fallen Angel

Hooverphonic – The Wrong Place

Eden Alene – Set Me Free

Efendi – Mata Hari

Go_A – SHUM

Destiny – Je Me Casse

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление Манижи от России на "Евровидении" вызвало неоднозначную реакцию и много споров в сети.