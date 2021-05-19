Кто прошел в финал "Евровидения-2021": видео выступлений 10 лучших конкурсантов

18 мая в Роттердаме прогремел первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021".
В ходе первого дня были определены финалисты, которые по итогам зрительского голосования присоединятся к участникам от стран-основателей в гранд-финале. Напомним, что это представители "большой пятерки" — Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, а также страны-хозяйки и победительницы конкурса в прошлом году — Нидерландов.
За место в финале боролись 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.
И лишь 10 из них удалось поразить зрителей настолько, что те подарили им "билет" в финал.
Итого, счастливыми обладателями мест в финале стали представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Видео выступлений финалистов Евровидения-2021
The Roop – Discoteque
Manizha – Russian Woman
Tusse – Voices
Elena Tsagrinou – El Diablo
TIX – Fallen Angel
Hooverphonic – The Wrong Place
Eden Alene – Set Me Free
Efendi – Mata Hari
Go_A – SHUM
Destiny – Je Me Casse
Ранее, "Телеграф" писал, что выступление Манижи от России на "Евровидении" вызвало неоднозначную реакцию и много споров в сети.