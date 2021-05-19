"Испанский стыд!" Выступление Манижи от России на "Евровидении" поразило сеть (видео)

18 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021" в Роттердаме, Нидерланды. В ходе шоу были определены первые 10 финалистов, которые проходят в финал, где "сразятся" за победу.

В первом полуфинале свои силы испытывали 16 стран: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта.

Стоит отметить, что участие таджички Манижи на Евровидении от России вызвало споры в сети еще до проведения конкурса, поэтому неудивительно, что споры продолжились и после него.

Певица выступила под третьим номером, сорвала громкие овации, и смогла провести Россию в финал, который состоится 22 мая.

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В комментариях под постами о выступлении девушки разразились ярые споры. Многим выступление "русской женщины" очень понравилось, однако и нашлись слушатели/зрители, которые высказали свое "фу" в адрес Манижи.

Ранее, "Телеграф" писал, как в разные годы выступала Украина на международной музыкальной арене.