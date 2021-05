Евровидение-2021: как выступила десятка лучших конкурсантов, которые прошли в финал (видео)

20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021".

За место в финале боролись 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания.

По итогам второго полуфинала в гранд-финал проходят 10 стран-участниц: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.

Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Сербия: Hurricane - Loco Loco

Болгария: Victoria - Growing Up Is Getting Old

Молдова: Natalia Gordienko - Sugar

Португалия: The Black Mamba - Love Is On My Side

Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Швейцария: Gjon’s - Tears Tout l’Univers

Греция: Stefania - Last Dance

Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Напомним, что в первом полуфинале в десятку лучших прошли представители стран Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.