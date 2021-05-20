Евровидение-2021: онлайн-трансляция второго полуфинала песенного конкурса

В четверг, 20 мая, состоится второй полуфинал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение-2021", который проходит в Роттердаме (Нидерланды) на арене "Ахой".
В этом полуфинале зрители увидят выступления 17 стран-участниц: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария, Дания. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года - Нидерланды.
В этом полуфинале Украина не голосует.
Посмотреть онлайн-трансляцию конкурса в Украине можно сразу на двух телеканалах - СТБ і UA: Перший.
"Телеграф" также проведет текстовую трансляцию второго полуфинала Евровидения-2021, которая стартует в 22:00 по киевскому времени.
22.08 - Первой на сцену выходит представительница Сан-Марино - Senhit с песней Adrenalina.
YES THAT IS THE REAL FLO RIDA #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/07yDjnJJ7C
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 20, 2021
22.00 - Ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2021" в Роттердаме стартовал!
21.30 - Организаторы конкурса готовы к старту грандиозного шоу
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Напомним, что представитель от Украины, электрофолк-группа Go_A с песней "Шум", уже в финале.