Украина ворвалась в пятерку лидеров "Евровидения-2021" по оценкам букмекеров

В Роттердаме (Нидерланды) прогремел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2021", во время которого свои номера показали первые 16 участников.

Увы, но правила конкурса таковы, что в финал прошли только 10 из них. Счастливыми обладателями "билетов" в финал стали участники из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Напомним, что до первый репетиций команда из Украины находилась на 20 месте в букмекерской таблице, однако уже после первой репетиции группа Go-A поднялась в топ-10 и заняла 8-е место.

18 мая, перед началом первого полуфинала таблицу прогнозов букмекеров выглядела таким образом:

После первого полуфинала прогнозы же изменились. Украина резко взлетела и попала в топ-5, заняв 4 место. Отметим, что Россия з 10 места ушла вниз - на 13. Победу все также пророчат Италии.

Итого, по состоянию на 19 мая таблица выглядит следующим образом:

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление украинского представителя на "Евровидении 2021" стало одним из самых просматриваемых на Ютубе.