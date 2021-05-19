Почти лидер по лайкам и просмотрам: украинское выступление на "Евровидении-2021" покорило сеть

18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал 65-го международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021". По итогам зрительского голосования были определены 10 стран-финалистов, которые прошли в гранд-финал.

Среди счастливчиков Украина и Россия.

Стоит отметить, что у представителей стран - группы Go_A и Манижи, очень большие группы поддержки, о чем свидетельствуют лайки, просмотры и комментарии под их выступлениями. Оба выступления лидируют по количеству просмотров на Ютуб.

На утро 19 мая, всего за несколько часов после первого полуфинала, группа Go_A собрала практически 600 тыс.просмотров, 54 тыс. лайков и всего 3800 тех, кому не понравилось. Под видео более 10 тысяч комментариев, и в основном они очень положительны.

Выступление представительницы России Манижи набрало почти 900 тысяч просмотров, 73 тыс лайков, но и дизлайков тоже больше - почти 9 тысяч. 11 тыс комментариев в принципе также положительные, однако споры в сети не утихают.

Стоит отметить, что разница в количестве просмотров с другими странами внушительная. Лишь участница из Кипра "догоняет" ребят из Украины и России.

Ранее, "Телеграф" писал, кто и когда представлял Украину на песенном конкурсе в разные года. Отметим, что представители от Украины ни разу не пропустили финал за все время участия, и очень часто попадали в топ-5 участников.