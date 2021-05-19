"Украина умеет делать музыку": группа Go_A произвела фурор в первом полуфинале Евровидения-2021

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021". Первые 16 стран, в числе которых была Украина, боролись за первые 10 мест в финале шоу.

Группа Go_A еще с первой репетиции смогла завоевать сердца зрителей. Даже в букмекерских таблицах Украина поднялась к 8 ступени. Не разочаровал коллектив своих фанатов и выступлением непосредственно на конкурсе.

За пару дней до выступления вокалистка группы Екатерина Павленко пропустила вторую репетицию из-за плохого самочувствия, поэтому украинцы и фаны коллектива с других стран очень переживали, что она не сможет выступить. Однако Екатерина быстро оправилась и вышла на сцену арены Ахой.

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Украина выступала под 15 номером. Судя по реакции зала, выступление группы пришлось им по душе. Да и зрителям всей Европы тоже, ведь Go_A проходят в гранд-финал, где поборются за победу в "Евровидении".

Также о позитивной реакции свидетельствуют и позитивные отзывы под видео с выступления и постами в Инстараме.

Отметим, что выступление представительницы России Манижи снова вызвало споры в сети.